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Serie A, oggi Atalanta-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

I bergamaschi ospitano la squadra di Stroppa nel sesto turno di campionato

Gianluca Scamacca - IPA
Gianluca Scamacca - IPA
12 ottobre 2026 | 06.54
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 ottobre, la squadra di Maurizio Sarri ospita alla New Balance Arena il Venezia, in uno dei posticipi del sesto turno di campionato. Dopo il ko con la Juve prima della sosta, i bergamaschi vanno a caccia dei tre punti contro i lagunari, ancora ultimi in classifica a zero punti.

Atalanta-Venezia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Venezia, in campo alle 18:

Atalanta (4-3-3) Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Elmas, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri

Venezia (3-5-2) Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa

Atalanta-Venezia, dove vederla

La partita tra Atalanta e Venezia sarà visibile in diretta su Dazn e in streaming sull'app di Dazn.

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