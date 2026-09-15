circle x black
Cerca nel sito
 

Atletica: a Nairobi e Monaco i Mondiali 2029 e 2031, Roma battuta

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 11.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Atletica Mondiali 2029 2031
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, oggi il voto in Senato
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video
Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza