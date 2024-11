"Se oggi siamo qui lo dobbiamo a mia moglie. Lei è stata la prima a dire aiutiamo Andy che è arrivato in Italia e non conosceva nessuno. Mi ha telefonato via Instagram, non sapevo neanche si potesse fare e mi ha detto 'aiutami' e da lì e' iniziato tutto". Lo ha detto Fabrizio Donato allenatore di Andy Diaz campione del salto triplo bronzo a Parigi 2024 durante il talk al Salone dei Cinquecento a Firenze 'Fair Play Menarini - I campioni si raccontano'.