circle x black
Cerca nel sito
 

Europei atletica, argento nel martello per Sara Fantini

L'emiliana, campionesse due anni fa a Roma, si arrende solo alla finlandese Kosonen

Sara Fantini - Ipa/Fotogramma atket
Sara Fantini - Ipa/Fotogramma atket
12 agosto 2026 | 22.05
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Arriva la quinta medaglia per l'Italia ai campionati europei di atletica leggera, in corso di svolgimento all'Alexander Stadium di Birmingham. La conquista nel lancio del martello Sara Fantini. La 28enne emiliana, campionessa due anni fa a Roma, mette a segno la misura di 74,35 al primo lancio e si arrende solo alla 23enne finlandese Silja Kosonen, che si impone con 76,28. Bronzo alla 28enn norvegese Beatrice Llano (72,82). Delude la grande favorita della vigilia l'altra finnica Krista Tervo, 29 anni, che commette tre nulli e viene eliminata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
europei martello fantini kosonen atletica
Vedi anche
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video
Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video
Eclissi, il consiglio dell'oculista: "Ecco come guardarla senza rischi" - Video
Brian May in Spagna a caccia dell'eclissi solare sulle note dei Pink Floyd - Video
Terremoto in Colombia, donna estratta viva dopo 36 ore: la commozione dopo il salvataggio - Video
Ceuta, alta tensione tra migranti e residenti
Ballando con le stelle, Eugenio Finardi nuovo concorrente: "Cosa potevo sognare di più?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza