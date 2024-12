Atletica, Ganeshamoorthy: "Fortunato a vedere che c'era altra vita per me"

A me non piace tanto raccontarmi anche perché la mia storia la conoscono tutti, non ho niente da aggiornare, tutto è rimasto come a Parigi. La mia fortuna è stata aver avuto le persone giuste vicino che mi hanno aperto la testa per pensare allo sport, sennò sarei rimasto sulla sedia a riflettere solo sul male e il brutto della vita. Sono stato molto fortunato perché ho visto un'altra vita che si è aperta davanti a me". Così Rigivan Ganeshamoorthy, atleta medaglia d'oro alle Paraolimpiadi di Parigi, in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.