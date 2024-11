Dalla sola partecipazione alla fase a gironi a un eventuale successo in finale, tutto sui premi in denaro in palio a Torino

Il countdown è giunto al termine. Tocca alle Atp Finals, uno dei tornei di tennis più attesi dell’anno, in cui si sfideranno gli 8 migliori al mondo. Dopo una stagione da numero 1, Jannik Sinner punta alla vittoria per vendicare la sconfitta nell’ultima edizione contro Novak Djokovic. Ma in caso di successo, quanto guadagnerebbe il fuoriclasse azzurro?

Il montepremi delle Atp Finals

Parlando di cifre, ci sono diversi fattori da considerare. Intanto, c’è il premio di partecipazione alla fase a gironi, il Round Robin, che quest’anno ammonta a 356.823 euro. Ogni successo nel girone vale poi 427.433 euro, mentre la vittoria in semifinale 1.211.043 euro. Il trionfo in finale garantirebbe invece al campione dei campioni altri 2.411.737 euro. Insomma, una cifra non male, che potrebbe portare il vincitore a incassare 5.261.904 euro (quasi quanto il recente e pubblicizzato torneo tra big di Riad). Ben oltre 5 milioni dunque, in caso di percorso immacolato e senza sconfitte.

Nel 2024, il 23enne altoatesino ha già guadagnato 12 milioni di soli premi nel circuito Atp, grazie soprattutto ai 7 titoli stagionali. Il bottino non comprende i 6 milioni, euro più euro meno, incassati con il successo nel ricchissimo torneo d'esibizione andato in scena a ottobre a Riad.