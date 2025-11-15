circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Finals, Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale del doppio

La coppia azzurra si arrende al penultimo atto del torneo

Bolelli e Vavassori - Fotogramma/IPA
Bolelli e Vavassori - Fotogramma/IPA
15 novembre 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Finisce alle semifinali l'avventura di Andrea Vavassori e Simone Bolelli alle Atp Finals di Torino. La coppia azzurra è stata eliminata oggi, sabato 15 novembre, nel penultimo atto del torneo dei maestri da Harri Heliovaara ed Henry Patten, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 16 minuti. Decisivi, per gli azzurri, i break subiti nel terzo game del primo e del secondo set. Di fatto, i due passaggi a vuoto del match, costati l'eliminazione. Domani, in finale, la coppia anglo-finlandese affronterà Cash/Glasspool o Salisbury/Skupski, impegnati nella seconda semifinale del doppio oggi alle 18

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bolelli Vavassori Atp Finals semifinale doppio Finals Atp Finals doppio Bolelli Vavassori
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza