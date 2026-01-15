circle x black
Cerca nel sito
 

Arezzo, crolla una palazzina dopo un'esplosione: feriti sotto le macerie

L'abitazione è andata in fiamme. Soccorsi con ambulanze, elicotteri e vigili del fuoco

Vigili del fuoco - Ipa
Vigili del fuoco - Ipa
15 gennaio 2026 | 18.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esplosione in una abitazione con conseguente crollo nel comune di Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana. E' successo dopo le ore 17 e le notizie sono ancora frammentarie. Ci sarebbero delle persone ferite tra le macerie. L'abitazione è andata in fiamme.

Sul posto il 118 dell'Asl Toscana sud est con diverse ambulanze e vigili del fuoco. Sono stati attivati l'elisoccorso Pegaso 2. Sul posto anche i carabinieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
esplosione crollo feriti
Vedi anche
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza