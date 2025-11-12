circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Finals, il programma della quarta giornata: da Sinner a Shelton, i match di oggi

Torna in campo l'azzurro, impegnato in serata contro Zverev

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
12 novembre 2025 | 08.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quarta giornata di match alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, tornano in campo Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Ecco il programma di giornata, anche per il doppio, e dove vedere i match in tv e streaming.

Atp Finals, programma oggi

Ecco il programma di oggi, mercoledì 12 novembre, alle Atp Finals:

a partire dalle 11:30 doppio: Harri Heliovaara / Henry Patten - Joe Salisbury / Neal Skupski

non prima delle 14 singolare: Ben Shelton - Felix Auger-Aliassime

non prima delle 18 Marcelo Arevalo / Mate Pavic - Christian Harrison / Evan King

non prima delle 20:30 Jannik Sinner - Alexander Zverev

Atp Finals, dove vedere i match di oggi

I match di oggi alle Atp Finals sono visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibili anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. Sinner-Zverev sarà visibile anche su Rai 2 e su Rai Play.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Atp Finals Torino Sinner oggi Sinner Atp Finals Atp Finals oggi
Vedi anche
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza