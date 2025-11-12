Torna in campo l'azzurro, impegnato in serata contro Zverev
Quarta giornata di match alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, tornano in campo Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Ecco il programma di giornata, anche per il doppio, e dove vedere i match in tv e streaming.
Ecco il programma di oggi, mercoledì 12 novembre, alle Atp Finals:
a partire dalle 11:30 doppio: Harri Heliovaara / Henry Patten - Joe Salisbury / Neal Skupski
non prima delle 14 singolare: Ben Shelton - Felix Auger-Aliassime
non prima delle 18 Marcelo Arevalo / Mate Pavic - Christian Harrison / Evan King
non prima delle 20:30 Jannik Sinner - Alexander Zverev
I match di oggi alle Atp Finals sono visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibili anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. Sinner-Zverev sarà visibile anche su Rai 2 e su Rai Play.