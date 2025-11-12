circle x black
Atp Finals, per Sinner rifinitura sotto gli occhi di Capello. E stasera in tribuna Allegri e Brignone

Il fuoriclasse azzurro si è allenato nel pomeriggio alla Inalpi Arena. Accanto a lui l'ex tecnico, oggi opinionista

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
12 novembre 2025 | 18.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Metti una rifinitura in serenità, alle Atp Finals, sotto gli occhi di Fabio Capello. Jannik Sinner, impegnato in serata nel secondo match del Torneo dei maestri contro Alexander Zverev, ha iniziato la sua sessione di allenamento sul Centrale della Inalpi Arena intorno alle 18. Jannik, che oggi ha scelto una t-shirt verde, ha ascoltato con attenzione i consigli di coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. E ha dovuto 'sopportare' una pressione in più. La presenza, a bordocampo, di Fabio Capello. Una leggenda del calcio, oggi opinionista Sky ed ex tecnico - tra le altre - di Roma, Juventus, Real Madrid e Milan. Il 'suo' Milan. L'altoatesino, come noto, è legato ai colori rossoneri. E questa sera avrà anche un tifoso speciale in tribuna: Massimiliano Allegri, tecnico del Diavolo, già incontrato pochi giorni fa al Circolo della stampa Sporting di via Agnelli, a due passi dall'Arena e dallo Stadio Olimpico Grande Torino.

Sinner, in tribuna Allegri e Brignone

Il fuoriclasse azzurro è stato in campo un'oretta, scambiando come al solito con lo sparring di questi giorni, il 18enne ceco Maxim Mrva. Uno dei talenti del tennis del futuro. Con una curiosità: non lontano, nel foyer della Inalpi Arena, si stava allenando in cui momenti Alexander Zverev. Anche lui, attenzionato da centinaia di curiosi.

Nella serata di Sinner ci saranno anche sfumature olimpiche. In tribuna è attesa, oltre a Max Allegri (che Jannik dovrebbe incontrare) anche Federica Brignone, fuoriclasse azzurra dello sci, negli ultimi mesi alle prese con la sua corsa contro il tempo per Milano Cortina 2026. Le prossime Olimpiadi invernali potrebbero vedere un nuovo 'incontro' tra i due: Federica è la campionessa più attesa dall'Italia degli sport invernali e tutto il Paese fa il tifo per lei in vista della rassegna a cinque cerchi. Jannik è invece il primo volontario, il volto della campagna di reclutamento "Team26" per i Giochi del prossimo anno. Vederli insieme tra qualche mese, sulla neve di Cortina, chiuderebbe un cerchio. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
