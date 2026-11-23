Le Atp Finals, a Torino, si confermano un successo. Anche nel 2026. Per le presenze all'Inalpi Arena, nei giorni dei maestri, ma anche grazie a tante iniziative diffuse nella città. Eventi organizzati e coordinati da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte.

I numeri delle Atp Finals 2026

Un pubblico numeroso, oltre 26mila le presenze, ha assistito ai talk di Casa Tennis, partecipato alle degustazioni di Casa Gusto - andate tutte sold out -, seguito le visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio, si è unito alle attività della Notte e della Mattina del tennis e ha visitato lo stand di accoglienza turistica al Fan Village. Il Torneo dei Maestri è stato anche l’occasione per accendere i riflettori sulle eccellenze enogastronomiche e turistico-culturali di Torino e del Piemonte. Sono stati poi raccolti in totale oltre 24mila euro dalle iniziative di Casa Gusto, alle visite guidate e al Charity Brunch, che saranno devoluti alla Fondazione Ricerca Molinette.

La settimana delle Atp Finals

Aperta dal 14 al 22 novembre, la cupola geodetica di piazza Castello - quest’anno ancora più suggestiva grazie all’illuminazione serale gialla a richiamare una pallina da tennis - ha accolto oltre 5.500 visitatori per i 44 appuntamenti in cartellone, riunendo più di 300 ospiti. Sul palco si sono alternati campioni olimpici e protagonisti del grande sport, scrittori, giornalisti, musicisti, attori, fumettisti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni, per esplorare il tennis e il mondo che lo circonda tra memoria, attualità, cultura, sostenibilità e inclusione. Un percorso ricco e partecipato, capace di registrare il tutto esaurito in moltissimi incontri e di generare lunghe liste d'attesa per i dialoghi con Marino Bartoletti, Gianrico Carofiglio, Andrea Cerrato, Stefania Constantini, Francesco De Carlo, Luca Palladivino, Niccolò Fabi, Nicolò Martinenghi e Matteo Giunta, Christian Greco, Larissa Iapichino, Neri Marcorè, Alessia Maurelli, Stefano Nazzi, Giuseppe Pastore, Lorenzo Sonego, Valentina Vezzali. Particolare attenzione è stata posta al tema dell’accessibilità, grazie alla collaborazione con Fondazione Time2 che sostiene giovani persone con disabilità e le loro famiglie nel percorso verso l’età adulta.

Grande successo anche per le iniziative di Tennis Takes Over, che sabato 21 e domenica 22 novembre hanno registrato la partecipazione complessiva di più di 3mila persone. Particolare entusiasmo per Il Mio DJ, l'esperienza immersiva che ha trasformato un tram illuminato in un club itinerante su rotaie tra le vie del centro cittadino, sotto la direzione artisticadi Samuel Romano e con una line-up di Dj e artisti in consolle durante il viaggio. L'iniziativa ha registrato il tutto esaurito in tutte le 14 corse in programma tra venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre, totalizzando 1120 presenze complessive con posti esauriti in soli due giorni dall'apertura delle prenotazioni. Ottima partecipazione per la Social Run nel parco del Valentino, con 150 iscritti (sold out in appena 4 minuti dall’apertura delle prenotazioni). Anche le attività nella mattina dedicata ai bambini e alle loro famiglie, domenica 22 novembre, sono state molto partecipate nonostante il maltempo, con il tutto esaurito nelle quattro corse del Kids tram con le performer e artiste Simona Randazzo e Federica Buzzi e più di 50 bambini partecipanti al workshop di Paratissima La Pallina piranha con Teresa Cutrin, in via Roma.

Atp Finals e turismo

Tantissimi i turisti e i torinesi che hanno ammirato con il naso all’insù il videomapping Torino, a Champions’ Story, trasmesso sulla facciata di Palazzo Reale in orario serale con le immagini più significative delle edizioni torinesi delle Nitto ATP Finals, e con gli otto finalisti del torneo, progetto della Città di Torino in collaborazione con i Musei Reali di Torino e il supporto di FITP. Da venerdì 13 a domenica 22 novembre, le eccellenze agroalimentari hanno affiancato lo spettacolo sportivo grazie alle degustazioni guidate di Casa Gusto, lo spazio allestito all’Archivio di Stato dalla Camera di commercio di Torino e dalla Regione Piemonte. L’iniziativa ha riunito la migliore enogastronomia torinese e piemontese per presentare produzioni locali e abbinamenti di qualità, regalando un’esperienza di scoperta attraverso i sapori e le storie del territorio. Il percorso sensoriale ha richiamato un pubblico variegato composto da numerosi turisti, cittadini, oltre a tennisti e vip di passaggio: circa 7mila le presenze complessive e tutto esaurito per le 57 degustazioni, con lunghe liste di attesa a coprire ogni posto disponibile.

Protagonisti del fitto calendario sono stati i 30 Maestri del Gusto di Torino e provincia (selezionati da Camera di commercio di Torino, Slow Food e Laboratorio Chimico camerale), i 16 Consorzi di Tutela dei prodotti a Denominazione di origine e Indicazione geografica, i Distretti del cibo del Piemonte, i produttori delle selezioni Torino DOC e Torino Cheese, i ristoratori del circuito Mangébin, le associazioni di categoria, il mondo della cooperazione, i Caffè Storici e le organizzazioni nazionali degli assaggiatori ONAB, ONAV, ONAF, ONAS e ANAG. Tutte le attività hanno potuto contare sul supporto operativo di IFSE Culinary Institute – Torino, con 16 addetti impiegati e circa 1400 ore lavorate, per la preparazione dei cibi e la gestione del servizio di sala. Tutti i produttori hanno fornito preparati e materie prime a titolo gratuito. Per ciascun incontro è stato chiesto un contributo simbolico di 5 euro devoluti alla Fondazione Ricerca Molinette. Ottimi numeri anche per la mostra della Fondazione Fila Museum allestita a Casa Gusto, che nei dieci giorni di apertura ha registrato più di 3500 passaggi e molto interesse verso i capi d’archivio dello storico brand che ha segnato la storia del tennis.

Atp Finals, non solo tennis

Le 32 visite guidate, organizzate dalla Camera di commercio di Torino con le associazioni di categoria e Turismo Torino e Provincia, per scoprire Torino e il Piemonte tra cultura, storia, artigianato ed enogastronomia hanno coinvolto circa 700 partecipanti. L'offerta ha compreso passeggiate tra botteghe storiche, caffè, mercati, tour in e-bike, itinerari d'arte e visite alle eccellenze produttive locali e si è estesa anche fuori città: dalla Valle di Susa (Sacra di San Michele e Abbazia di Novalesa) al Canavese (Ivrea, Castello di Masino e vini dell'Erbaluce), passando per le miniere della Val Germanasca, Pinerolo e le Valli di Lanzo. Anche in questo caso il ricavato è stato devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette.

Festa finale

Grande successo anche per The Final Set Closing Party, la festa finale ufficiale andata in scena domenica 22 novembre, nella serata conclusiva del torneo, evento organizzato da OGR Torino Movement Entertainment, in collaborazione con ATP e FITP, in partnership con Turismo Torino e Provincia, con il contributo della Camera di commercio di Torino e il patrocinio di Città di Torino e Regione Piemonte. Oltre 1500 persone hanno assistito alla finale sui maxischermi della Sala Fucine e ballato con il Dj set di Døn Manuelito e del duo torinese YOUniverse e Grovycat.

Dentro il fan village

All'interno del Fan Village delle Nitto Atp Finals, Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di commercio di Torino hanno dato vita a uno stand congiunto, centro di accoglienza e promozione del territorio, dove è stato attivo il punto informativo turistico di Turismo Torino e Provincia, Visit Piemonte e delle altre Atl piemontesi per scoprire le iniziative e la ricca offerta regionale. Dal 14 al 22 novembre 2026 lo spazio ha superato gli 11mila passaggi, con circa 5.600 nuclei familiari registrati e una media giornaliera vicina ai 1.250 visitatori, raggiungendo i picchi di 1.600 passaggi sia all'apertura del 14 novembre sia nella giornata finale del 22 novembre. Lo stand ha accolto pubblico da tutte le regioni italiane, con Piemonte, Lombardia, Sicilia, Lazio, Emilia-Romagna e Puglia ai primi posti per presenze. Forte anche l'apertura internazionale, con visitatori arrivati da 42 nazioni di tutti i continenti. L'elenco dei paesi esteri segue l'ordine delle presenze più numerose registrate allo stand, guidato da Spagna, Brasile, Germania, Regno Unito, Francia e Messico, e proseguito da Turchia, Argentina e Romania. A completare il quadro internazionale, arrivi provenienti, tra gli altri, dalla Svizzera, dalla Lituania, dagli Stati Uniti, dall'Ucraina, dal Canada, da Israele, dalla Polonia e dal Giappone. Ad animare lo stand, un gioco ispirato al Memory, pensato per far conoscere in modo ludico e coinvolgente i prodotti e le eccellenze del Piemonte, con la distribuzione di gadget brandizzati, tra cui burro cacao e palline di Natale, particolarmente apprezzati dal pubblico. A completare l’esperienza, un LED wall che ha raccontato il territorio attraverso video dedicati alle sue destinazioni, ai paesaggi e alle principali attrattive turistiche.

Atp Finals, l'impatto... sui social

Le Atp Finals hanno regalato spettacolo anche sui social. I canali di Turismo Torino e Provincia (Facebook, Instagram e TikTok) hanno generato complessivamente oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. L'hashtag #torinotheplacetobe ha continuato ad accompagnare la conversazione digitale intorno alle Nitto Atp Finals: nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 21 novembre 2026 i contenuti Instagram che lo hanno utilizzato hanno registrato una reach media di circa 7.700 account e oltre 11.900 visualizzazioni per contenuto.

Turismotorino.org, il sito di riferimento della campagna, ha raggiunto oltre 44 mila utenti e totalizzato più di 302.500 visualizzazioni. La pagina dedicata agli appuntamenti correlati alle Nitto Atp Finals “Il set perfetto” è la prima pagina più consultata durante il periodo di osservazione, con oltre 20 mila visualizzazioni, seguita dalle pagine Casa Gusto e Casa Tennis.