Il tennista americano supera lo spagnolo nel match più lungo del torneo
Ben Shelton vince anche contro Rafa Jodar alle Atp Finals oggi, giovedì 19 novembre. Il tennista americano passa con il punteggio di 7-6 7-5 contro lo spagnolo in due ore e 6 minuti, portando a casa quella che è stata fin qui la partita più lunga del torneo. Adesso l'americano dovrà aspettare il match di stasera tra Alexander Zverev e Arthur Fils per scoprire il suo destino: se il tedesco riuscirà a vincere un set, l'americano agguanterà la semifinale a Torino.