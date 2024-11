Jannik Sinner in semifinale alle Atp Finals 2024 di Torino. Ancor prima di giocare il terzo match contro Daniil Medvedev oggi 14 novembre, l'azzurro è già sicuro di superare la fase a gironi. Dopo i successi in due set nei primi due match del torneo contro Alex De Minaur e Taylor Fritz, il numero 1 del mondo giocherà contro il russo per strappare il primo posto nel girone. Decisivo, in questo senso, De Minaur: l’australiano ha vinto un set nella partita in corso all'Inalpi Arena contro Fritz, regalando di conseguenza la qualificazione anticipata a Sinner