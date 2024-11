Per il numero uno al mondo, si restringe il cerchio degli avversari per il prossimo turno

Il cerchio si restringe. Con la qualificazione di Zverev da primo del girone alle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner stasera conoscerà il suo avversario per la semifinale. Verrà fuori dal match delle 20.30 tra Ruud e Rublev. Ma in base a quali criteri?

L'avversario di Sinner

Ruud andrà in semifinale vincendo stasera, con qualsiasi punteggio. Ma se invece vincesse Rublev, i due e Alcaraz concluderebbero il girone appaiati con 1 vittoria e 2 sconfitte a testa. E allora, calcolatrice in mano. A quel punto si guarderebbe il quoziente set, i set cioè vinti rispetto al totale. Ruud parte da 2 set vinti e 2 persi, mentre Rublev da 4 persi: al norvegese basterebbe dunque un set per la certezza aritmetica della qualificazione. Il russo, dalla sua, dovrà invece vincere 2-0 per sperare. Lì entrerebbe in scena la percentuale dei game vinti. Ruud è al momento al 53,66%, Rublev al 40,48%. Al norvegese basteranno dunque 7 game.