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Atp Finals, Sinner vince anche senza giocare: a Jannik, Binaghi e Volandri il premio per il boom del tennis

Il fuoriclasse azzurro ha ricevuto il Premio Giulio Onesti insieme al presidente della Federtennis e al capitano della Nazionale di Davis

Sinner, Binaghi (alla sua sinistra) e Volandri (a destra) - Afp
Sinner, Binaghi (alla sua sinistra) e Volandri (a destra) - Afp
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15 novembre 2026 | 13.58
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Alle Atp Finals, Jannik Sinner vince anche senza giocare. E oggi, domenica 15 novembre, un riconoscimento per il fuoriclasse azzurro arriva insieme al presidente della Federtennis Angelo Binaghi e al capitano della Nazionale azzurra di Coppa Davis Filippo Volandri, per i grandi risultati raggiunti dal tennis italiano nell'ultimo anno. Si tratta del Premio Giulio Onesti, consegnato sul Centrale della Inalpi Arena di Torino da Franco Carraro, presidente della Fondazione Giulio Onesti – Accademia Olimpica Nazionale Italiana.

Buonfiglio: "Complimenti Sinner, aspettiamo il tuo ritorno"

Sinner, in completo nero, è stato accolto sul Centrale da una pioggia di applausi e dal boato dell'Inalpi Arena. "La fondazione Onesti - ha detto Carraro - ogni anno attribuisce questo premio a chi eccelle nello sport. Abbiamo scelto il tennis perché, negli ultimi 20 anni, non ce n'è uno con un'evoluzione simile. Questo sport ha decuplicato gli iscritti, migliorato i bilanci e ottenuto grandi successi". E ancora: "Lo abbiamo fatto indicando alcune persone per rappresentare tutti gli appassionati. Si tratta di Angelo Binaghi, Jasmine Paolini, il più grande tennista italiano di tutti i tempi Jannik Sinner e i capitani di Coppa Davis e Billie Jean King Cup" ha aggiunto Carraro, con riferimento a Filippo Volandri e Tathiana Garbin.

Sul campo, anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "Siamo orgogliosi di essere qui. Complimenti a Jannik e agli atleti del tennis. Aspettiamo con grande attenzione il tuo ritorno in campo, non dico altro". Una frase accompagnata da un altro lungo applauso dell'Inalpi Arena, che quest'anno guarda - con un po' di tristezza - il suo campione senza racchetta e divisa. Facendo il conto alla rovescia per un rientro sempre più atteso.

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