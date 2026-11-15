circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Finals, oggi Shelton-Fils: orario, precedenti e dove vederla

Il tennista americano sfida il francese, alla sua prima partecipazione al Torneo dei Maestri

Shelton - IPA
Shelton - IPA
Segui Adnkronos su Google
15 novembre 2026 | 08.12
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Tanta curiosità per il day 1 delle Atp Finals 2026. Oggi, domenica 15 novembre, il match di round robin tra Ben Shelton e Arthur Fils chiude la prima giornata del Torneo dei Maestri. Nell'angolo dell'americano si vedrà per la prima volta Juan Carlos Ferrero, che proprio in questi giorni ha cominciato a lavorare con lui dopo la fine della collaborazione con Alcaraz. Dall'altra parte ci sarà il francese, riuscito a realizzare uno dei suoi sogni con la prima partecipazione in carriera a Torino. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Shelton-Fils, orario e precedenti

Il match tra Ben Shelton e Arthur Fils inizierà non prima delle 20:30. I due si sono affrontati fin qui tre volte in carriera, con due successi dell'americano. L'ultimo confronto risale al 2024 e alla semifinale del torneo di Basilea, vinta da Shelton.

Shelton-Fils, dove vederla

Il match tra Ben Shelton e Arthur Fils alle Atp Finals sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video
Sinner apre il profilo TikTok: "Grazie per l'affetto, fatemi sapere cosa volete vedere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza