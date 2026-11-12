circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Finals, Cobolli in gruppo Lendl con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe

Nell'altro girone Zverev, Shelton, Fils e Jodar

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile delle Nitto Atp Finals 2026, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Questa la composizione dei due gironi di singolare con gli otto protagonisti di questa edizione del torneo. L'unico azzurro in corsa, Flavio Cobolli è stato inserito nel gruppo Ivan Lendl con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Nel gruppo John McEnroe ci saranno invece Alexander Zverev; Ben Shelton; Arthur Fils e Rafael Jodar.

Sorteggiato anche il torneo di doppio con gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ecco la composizione dei gruppi, intitolati a due leggende della specialità, i "Woodies", gli australiani Mark Woodforde e Mark Woodbridge. Gruppo Woodbridge: Harri Heliovaara/Henry Patten; Marcelo Arevalo/Mate Pavic; Theo Arribage/Albano Olivetti; Orlando Luz/Rafael Matos. Gruppo Woodforde: Christian Harrison/Neal Skupski; Marcel Granollers/Horacio Zeballos; Simone Bolelli/Andrea Vavassori; Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 2 morti - Il video dall'alto
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato
Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Video
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025
Allarmi bomba, Meloni: "Possibili nuovi casi, vogliono solo fare paura ma noi pronti" - Video
Daniele De Rossi: "Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza" - Video
Rapine sui mezzi pubblici a Milano: 14 giovani arrestati, il video dei furti
Università, Conte al presidio precari a Montecitorio: "Miliardi per F35 ma governo taglia la ricerca" - Video
Allarmi bomba, studenti Virgilio di Milano: "Nessuna paura, pensavamo a uno scherzo" - Video
Schlein al presidio dei ricercatori precari: "Governo trova soldi solo per armi e prigioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza