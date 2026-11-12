E' stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile delle Nitto Atp Finals 2026, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Questa la composizione dei due gironi di singolare con gli otto protagonisti di questa edizione del torneo. L'unico azzurro in corsa, Flavio Cobolli è stato inserito nel gruppo Ivan Lendl con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Nel gruppo John McEnroe ci saranno invece Alexander Zverev; Ben Shelton; Arthur Fils e Rafael Jodar.

Sorteggiato anche il torneo di doppio con gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ecco la composizione dei gruppi, intitolati a due leggende della specialità, i "Woodies", gli australiani Mark Woodforde e Mark Woodbridge. Gruppo Woodbridge: Harri Heliovaara/Henry Patten; Marcelo Arevalo/Mate Pavic; Theo Arribage/Albano Olivetti; Orlando Luz/Rafael Matos. Gruppo Woodforde: Christian Harrison/Neal Skupski; Marcel Granollers/Horacio Zeballos; Simone Bolelli/Andrea Vavassori; Kevin Krawietz/Tim Puetz.