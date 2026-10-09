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Atp Shanghai, Musetti, Berrettini e Cobolli eliminati al secondo turno

Per il numero 7 del mondo si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

Musetti, Cobolli e Berrettini - Ipa
Musetti, Cobolli e Berrettini - Ipa
09 ottobre 2026 | 11.48
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Si ferma al secondo turno la corsa dei tre italiani al torneo Atp di Shanghai, in Cina. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e sesta testa di serie, si è dovuto arrendere in tre set al francese Adrian Mannarino, numero 83 Atp, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il transalpino attende ora il vincitore della sfida tra il russo Karen Khachanov (27 Atp) e il britannico Arthur Fery (37). L'azzurro subisce così la quarta sconfitta consecutiva.

Esce di scena, sempre al secondo turno, anche Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 46 Atp, è stato eliminato dallo statunitense Brandon Nakashima, numero 16 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 (7-4) 7-5.

Anche Lorenzo Musetti dopo Berrettini e Cobolli esce all'esordio nell'ultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista carrarino, numero n.25 Atp è stato eliminato dal cinese Zhou Yi, n. 277 al mondo, con il punteggio di 7-6 (9-7), 3-6, 7-6 (7-1) in 2 ore e 28 minuti.

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Tennis ATP Shanghai Musetti
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