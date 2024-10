"Vaffan....!". Frances Tiafoe non nasconde il leggerissimo disappunto per le decisioni dell'arbitro nel match perso al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. Lo statunitense, testa di serie numero 13, cede al russo Roman Safiullin dopo una maratona di 3h04'. Safiullin si impone per 5-7, 7-5, 7-6 (7-5) in una sfida tiratissima. Alla fine, Tiafoe si avvicina a rete e stringe la mano all'avversario: complimenti di rito e stretta di mano. All'improvviso, però, l'americano esplode verso il giudice di sedia, il signor Jimmy Pinoargote. "Fuck you!", esplode l'americano. "Fuck you, man! Fuck you!", dice, a pochi centimetri da microfono e telecamera che amplicano il messaggio già chiarissimo. "Seriamente, vaffanculo!", ripete Tiafoe mentre si allontana.

Ma perché l'americano è furibondo? Probabilmente, lo hanno indispettito - eufemismo - i warning del giudice di sedia durante il tie-break decisivo. Tiafoe è stato ammonito per alcune 'time violations', avrebbe rallentato eccessivamente il ritmo prima della ripresa del gioco, in un match finito dopo oltre 3 ore.