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Atp Vienna, oggi Cobolli-Berrettini: orario, precedenti e dove vederla

Derby romano al secondo turno del torneo austriaco

Flavio Cobolli - Ipa
Flavio Cobolli - Ipa
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29 ottobre 2026 | 06.33
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Derby romano al secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna. Oggi, giovedì 29 ottobre, Flavio Cobolli affronta Matteo Berrettini e va anche alla caccia di punti pesanti per la corsa alle Atp Finals. Cobolli al primo turno ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 mentre Berrettini ha avuto la meglio per 6-3, 6-3 sull'argentino Tomas Etcheverry.

Cobolli-Berrettini, orario e precedenti

Il match tra Cobolli e Berrettini è in programma oggi, giovedì 29 ottobre, a partire dalle 20. Sarà una sfida inedita, visto che i due non si sono mai affrontati in carriera.

Cobolli-Berrettini, dove vederla

L’incontro tra Cobolli e Berrettini sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go e NOW.

Riproduzione riservata
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