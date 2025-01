Il prossimo avversario dell'azzurro sarà il danese Holger Rune, che ha superato il cinese Zhang Zhizhen in cinque set

Vittoria di Matteo Berrettini agli Australian Open che ha superato il britannico Cameron Norrie in un match molto combattuto, mettendo a segno 32 aces e ottenendo una vittoria per 6-7(4), 6-4, 6-1, 6-3. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà il danese Holger Rune, che ha superato il cinese Zhang Zhizhen in cinque set.

Rune, classificato nella Top 10, ha prevalso per 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4 dopo tre ore e 10 minuti. Nei testa a testa con Berrettini è in vantaggio per 3-1, avendo vinto gli ultimi tre incontri.