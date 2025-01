Sabato ricco di impegni per gli azzurri a Melbourne. Ecco il programma e gli avversari di giornata

Sabato pieno di Italia agli Australian Open. Domani, 18 gennaio, a Melbourne saranno diversi gli azzurri impegnati per strappare la qualificazione al prossimo turno del primo Slam stagionale. Dal numero 1 al mondo Jannik Sinner a Jasmine Paolini, ecco il programma di giornata per gli italiani.

Australian Open, Sinner e Paolini alle 9

La giornata si aprirà con i pezzi da novanta. Jannik Sinner e Jasmine Paolini saranno impegnati alle 19 locali, le 9 in italia, rispettivamente contro l’americano Marcos Giron (sulla Rod Laver Arena) e l’ucraina Elina Svitolina (sulla Margaret Court Arena). Due match importanti per le stelle azzurre, in un Australian Open che entra nel vivo con la chiusura della prima settimana.

Australian Open, gli orari di Sonego e Musetti

Sabato sarà anche il giorno di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il torinese, reduce dal bel successo contro la stellina Joao Fonseca, giocherà contro l’ungherese Fabian Marozsan intorno alle 5 del mattino italiano, sul campo 3. Il toscano è invece atteso dalla prova Ben Shelton sulla Joahn Caine Arena, non prima delle 7 del mattino italiano.

Australian Open, dove vedere gli italiani

Gli Australian Open saranno trasmessi da Eurosport, visibile ai canali 210 e 211 di Sky e sull'app Sky Go. Il torneo, con tutti i match degli italiani, è visibile in streaming su NOW.