circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, Djokovic agli ottavi dopo rischio squalifica: cosa è successo

Il serbo affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 14, e lo statunitense Ethan Quinn

Australian Open, Djokovic agli ottavi dopo rischio squalifica: cosa è successo
24 gennaio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic rischia di combinare un disastro e poi vola agli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Il serbo, testa di serie numero 4, nel match del terzo turno del singolare maschile oggi 24 gennaio batte l’olandese Botic van der Zandschulp per 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) dopo aver annullato 2 set poi r nel terzo parziale. Djokovic affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 14, e lo statunitense Ethan Quinn.

Djokovic, in controllo totale del match soprattutto nei primi due set, rischia grosso nel corso del secondo parziale sul comodo score di 4-2 in suo favore. Il 38enne di Belgrado colpisce una pallina con il punto già assegnato e rischia di centrare una raccattapalle. Per fortuna, la traiettoria aiuta il serbo che evita provvedimenti disciplinari e il rischio di squalifica. Per Nole sarebbe stato un clamoroso bis dopo il cartellino rosso rimediato agli US Open 2020: negli ottavi di finale, in quella circostanza, colpì un giudice di linea. Le scuse non bastarono: squalifica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open djokovic djokovic oggi djokovic ottavi
Vedi anche
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza