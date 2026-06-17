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Mondiali 2026, Austria-Giordania 3-1 con un autogol e un rigore

Schmid apre le marcature, Ali Owan pareggia. L'autorete di Al Arab rompe l'equilibrio, nel recupero il penalty di Arnautovic

L'esultanza dopo il gol di Schmid - (Afp)
L'esultanza dopo il gol di Schmid - (Afp)
17 giugno 2026 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Austria batte la Giordania 2-1 oggi, 17 giugno, nel match della prima giornata del Gruppo J dei Mondiali 2026. A San Francisco, l'Austria sblocca il risultato al 21' con Schmid, che controlla il pallone al limite dell'area e insacca con un destro potente e preciso all'incrocio. La Giordania, all'esordio assoluto ai Mondiali, sfiora subito il pareggio con Ali Owan, che colpisce la traversa al 24'. L'attaccante trova il gol dell'1-1 al 50': percussione a sinistra, la difesa austriaca resta a guardare e Ali Owan può fare centro con un destro preciso. L'Austria trova la rete del definitivo 2-1 al 76'. Corner, Al Arab devia nella propria porta: autorete. Il sipario cala al 100', con il rigore assegnato - dopo l'intervento del Var - per il tocco di mano di Obaid: Arnautovic non sbaglia dal dischetto, l'Austria vince 3-1 all'esordio.

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austria giordania mondiali 2026
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