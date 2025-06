Automobilismo, presentato sulla Vespucci il passaggio della 1000 Miglia dall’Accademia di Livorno

in calendario per il prossimo 20 giugno

Si è tenuta oggi, sul cassero di Nave Amerigo Vespucci attraccata nel porto di Livorno, la presentazione ufficiale del passaggio della 1000 Miglia 2025 all’interno dell’Accademia Navale, in calendario per il prossimo 20 giugno. Nel corso della quarta tappa di gara, che porterà la corsa da Cervia-Milano Marittima a Parma, le auto in gara provenienti da Montelupo Fiorentino - dove il percorso in risalita incrocerà quello della discesa verso Roma nella seconda tappa - varcheranno i cancelli dell’Accademia Navale di Livorno per affrontare una serie di prove cronometrate prima di costeggiare la Versilia e proseguire verso il Passo della Cisa.

1000 Miglia e la Marina Militare hanno anche colto l’occasione per annunciare un progetto comune che, seppur ancora in via di definizione, porterà a una collaborazione pluriennale che traguarda il 2027, quando la Freccia Rossa festeggerà i suoi primi cento anni. Nel corso dell’incontro, è stato svelato il logo celebrativo della collaborazione tra 1000 Miglia e Marina Militare, ispirato al nodo piano, simbolo di unione e connessione fra queste due realtà profondamente radicate nella storia e nell’identità italiana che si uniscono in un progetto condiviso, nel segno della tradizione, dell’eccellenza tecnica e della rappresentanza nazionale.

Il logo sarà visibile sulle livree delle vetture lungo i 1900 chilometri che attraverseranno l’Italia, in un percorso che richiama la forma a “otto”dei tracciati delle prime edizioni della 1000 Miglia di velocità, unendo Nord e Sud e l’Est della costa adriatica con l’Ovest di quella tirrenica, in un equilibrio di tappe storiche e nuove direttrici. La Marina Militare farà il suo debutto nel convoglio della 1000 Miglia con una Fiat 1100 B Monviso cabriolet del 1947 e una Land Rover Defender 90 condotte da equipaggi della Forza Armata: una presenza simbolica e concreta che evidenzia la condivisione di valori tra le due realtà: spirito di servizio, senso del dovere, rispetto delle tradizioni e impegno verso l’innovazione.