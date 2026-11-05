La Juventus scende in campo in Europa League. Oggi, giovedì 5 novembre, i bianconeri volano in Olanda per affrontare l'AZ Alkmaar - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata della fase campionato della seconda competizione europea. La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria contro il Napoli nell'ultimo turno di Serie A, battuto 2-0 all'Allianz Stadium, mentre in Europa League avevano pareggiato con il Rennes in casa per 2-2.

AZ Alkmaar-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra AZ Alkmaar e Juventus è in programma oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Hoedt, Schouten, De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Weslley Patati Pinto, Biskov, Daal; Meerdink. All. Echteld.

Juventus (3-5-2): Vicario; Bremer, Gatti, Lucumi; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Boga, Woltemade. All. Spalletti.

AZ Alkmaar-Juventus, dove vederla in tv

AZ Alkmaar-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.