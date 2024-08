Il Milan chiude con una vittoria ai rigori contro il Barcellona il suo tour americano. Davanti ai 51mila spettatori del M&T Bank Stadium di Baltimora, i rossoneri si impongono dal dischetto dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Ad aprire le marcature per il Milan Jovic al 10', cinque minuti più tardi il raddoppio di Pulisic. A riportare il match in parità ci pensa Lewandowski autore di una doppietta al 22' e al 58'. Ai rigori sale in cattedra il portiere rossonero Torriani parando i tentativi di Junyent e Faye.

Dopo aver affrontato Manchester City, Real Madrid e per ultimo il Barcellona, la squadra ora rientrerà in Italia e osserverà due giorni di riposo. Il prossimo impegno il 13 agosto col Trofeo Berlusconi, l'esordio in Serie A contro il Torino il 17.