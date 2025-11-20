circle x black
Basket: l'evento 'il sogno americano, l'Italia e l'Nba' al centro studi americani di Roma

20 novembre 2025 | 16.54
Redazione Adnkronos
Ieri, 19 novembre presso il Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, Roma, è stato ospitato l’evento: 'Il Sogno Americano. Il Basket, L’Italia e l’Nba'. Sono intervenuti Valerio Bianchini, ex allenatore professionista di pallacanestro; Luigi Datome, ex giocatore professionista Nba; Maurizio Gherardini, Presidente Legabasket; Ettore Messina, allenatore professionista di pallacanestro; Cecilia Zandalasini, giocatrice professionista di pallacanestro; Matteo Zuretti, Nbpa Chief Player Experience Officer. Hanno moderato Mauro Rufini, Fondatore e Presidente del premio 'La Retina d’Oro' e Ugo Francica Nava, giornalista sportivo.

“È un po' presto per dire che l’Nba sta sognando l’Europa?“ Questa la domanda che ci si pone in un incontro tra eccellenze europee che hanno portato la loro professionalità, esperienza e conoscenze tecniche nella lega professionistica di pallacanestro più importante del Nord America. Alla domanda: “Sognavi L’Nba da piccolo?” Luigi Datome risponde: “Era una realtà talmente lontana che nemmeno la immaginavi e non avresti mai pensato di poterla raggiungere”. Invece, col duro lavoro, la ha raggiunta nel 2013, come adesso si augura possano arrivarci anche le nuove promesse italiane del Basket, il prima possibile. Un pubblico di esperti e curiosi ha reso l’evento ancora più coinvolgente.

