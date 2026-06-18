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Basket, Olimpia Milano campione d'Italia: è il 32° scudetto

La squadra di Poeta supera Venezia anche in gara 4 e festeggia il titolo

Il trionfo dell'Olimpia - IPA
Il trionfo dell'Olimpia - IPA
18 giugno 2026 | 23.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Olimpia Milano è campione d’Italia. Oggi, giovedì 18 giugno, la squadra guidata da coach Poeta supera Venezia al Taliercio per 86-72 in gara 4 e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32° Scudetto della sua storia. Decisivo l’allungo costruito tra secondo e terzo quarto, con un parziale complessivo di 49-36 (26-20 e 23-16) che ha indirizzato definitivamente il match.

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Nel successo milanese spiccano i 15 punti di Armoni Brooks, i 13 di Guduric e i 12 di Shields, fondamentali per piegare la resistenza della Reyer e mettere il sigillo sul titolo.

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Basket Olimpia Milano scudetto scudetto Olimpia Milano
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