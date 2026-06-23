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Mondiali, Boris Becker tifa... Norvegia: "È così figo..."

L'ex tennista ha espresso la sua preferenza

Boris Becker - Ipa/Fotogramma
Boris Becker - Ipa/Fotogramma
23 giugno 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Boris Becker tifa Norvegia ai Mondiali 2026. L'ex tennista, in attesa del ritorno di Jannik Sinner a Wimbledon, ha espresso una preferenza chiara nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. All'indomani della vittoria della Nazionale scandinava contro il Senegal per 3-2, trascinata dalla doppietta di Haaland, Becker ha pubblicato un tweet entusiasta sui propri canali ufficiali.

Becker, in particolare, ha postato l'iconica esultanza 'viking row', che sta accompagnando la Norvegia ai Mondiali, e che è stata riprodotta anche dai giocatori in campo. Il tutto accompagnando il video con un "Voglio essere norvegese... è così figo".

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