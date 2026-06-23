Boris Becker tifa Norvegia ai Mondiali 2026. L'ex tennista, in attesa del ritorno di Jannik Sinner a Wimbledon, ha espresso una preferenza chiara nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. All'indomani della vittoria della Nazionale scandinava contro il Senegal per 3-2, trascinata dalla doppietta di Haaland, Becker ha pubblicato un tweet entusiasta sui propri canali ufficiali.

I wanna be a Norwegian 🇳🇴….so cool https://t.co/ZsQyIN53TK — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 23, 2026

Becker, in particolare, ha postato l'iconica esultanza 'viking row', che sta accompagnando la Norvegia ai Mondiali, e che è stata riprodotta anche dai giocatori in campo. Il tutto accompagnando il video con un "Voglio essere norvegese... è così figo".