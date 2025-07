"Ma che hai combinato? Stai malissimo". David Beckham combina un disastro e la moglie, Victoria Beckham, affonda il colpo. L'ex calciatore, 50 anni, viene immortalato in un video in cui è 'costretto' a confessare l'incidente. Una macchinetta per i capelli è sfuggita al controllo del fuoriclasse, che cede al pressing della consorte e mostra la porzione di testa rasata a zero.

"Non è divertente", dice Beckham mentre la moglie sghignazza. "Non sembra bello, sarò sempre sincera con te. Stai malissimo", il verdetto di Victoria Beckham. L'ex stella di Manchester United, Real Madrid, Milan, Psg e Los Angeles Galaxy può consolarsi con il sostegno di follower e ammiratori che commentano su Instagram: "Ci siamo passati tutti, puoi lanciare una nuova moda".