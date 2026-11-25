Potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda una delle storie d'amore più seguite dello sport americano. Ben Shelton e Trinity Rodman, due giovani stelle capaci di conquistare le rispettive discipline e finire sotto i riflettori anche per la loro vita privata, si sarebbero detti addio. A rilanciare l'indiscrezione sono alcuni tabloid britannici, secondo i quali la relazione sarebbe terminata dopo un periodo sempre più complicato da gestire. Lui è uno dei volti emergenti del tennis internazionale, lei una delle protagoniste del calcio femminile statunitense. Una coppia che aveva attirato immediatamente l'attenzione dei fan, grazie alla popolarità di entrambi e alla notorietà della famiglia Rodman: il padre di Trinity Dennis Rodman è stato un noto e controverso giocatore della Nba negli anni 80 e 90.

Ben Shelton e Trinity Rodman, perché sarebbe finita

A ricostruire i motivi della presunta separazione è il Daily Mail, che cita persone vicine ai due sportivi. Alla base della rottura ci sarebbe soprattutto la distanza. Gli impegni agonistici di Shelton lo portano infatti a spostarsi continuamente tra tornei e Paesi diversi, mentre Rodman è impegnata con la propria squadra, le Washington Spirit, e con il calendario del campionato americano. Due carriere particolarmente intense, dunque, che avrebbero lasciato sempre meno spazio alla vita di coppia. Vedersi con regolarità sarebbe diventato complicato e la relazione, secondo le ricostruzioni circolate sulla stampa britannica, avrebbe risentito proprio della mancanza di momenti condivisi. Nonostante la presunta decisione di separarsi, non ci sarebbero tensioni particolari tra i due. Le indiscrezioni riferiscono infatti di un addio senza rancori, con la volontà di mantenere un rapporto sereno anche dopo la fine della storia.

L'assenza di Trinity Rodman a New York fa discutere

Tra gli episodi che hanno alimentato i sospetti c'è anche una recente uscita di Ben Shelton a New York. Dopo l'eliminazione in semifinale contro Carlos Alcaraz alle Atp Finals, il tennista si è recato al Madison Square Garden per assistere alla partita Nba tra i New York Knicks e gli Indiana Pacers. Al suo fianco c'era l'attrice Inde Navarrette, mentre di Trinity Rodman non c'era traccia. Un dettaglio che non è passato inosservato e che alcuni osservatori hanno interpretato come un ulteriore indizio della presunta crisi. E pensare che soltanto pochi mesi fa Rodman aveva dimostrato pubblicamente il proprio sostegno al compagno. Durante gli Us Open era stata spesso presente sugli spalti per seguirne le partite, condividendo con lui anche i momenti più difficili del torneo. Particolarmente significativa era stata la sua reazione alla sconfitta in finale contro Alexander Zverev, vissuta con grande partecipazione emotiva.

Nessuna conferma dai diretti interessati

Per il momento, però, è necessario usare il condizionale. Né Ben Shelton né Trinity Rodman hanno annunciato pubblicamente la fine della relazione, né sono arrivate dichiarazioni ufficiali che confermino quanto riportato dai media britannici. La storia tra i due era diventata pubblica nel marzo 2025, quando avevano scelto Instagram per condividere alcuni momenti insieme, mettendo fine alle voci che già circolavano da settimane.