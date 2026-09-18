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America’s Cup, Bennato canterà L’isola che non c’è ai ragazzi di Nisida

Il 22 settembre in occasione dell’evento di apertura della regata preliminare. Il cantautore: "Lo sport è una scuola di vita".

Edoardo Bennato - Ipa/Fotogramma
Edoardo Bennato - Ipa/Fotogramma
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18 settembre 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
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“Il 22 settembre sulla terrazza dell’isola di Nisida ci sarà l’evento di apertura di un appuntamento pazzesco: la seconda regata preliminare verso l’America’s Cup. In quell’occasione canterò ai ragazzi dell’IPM di Nisida ‘L’Isola che non c’è’. È tutto così emblematico perché Nisida è un’isola che c’è, esiste e la gente stavolta sarà costretta a saperlo”. Lo annuncia Edoardo Bennato in un’intervista esclusiva diffusa sui canali ufficiali di Sport e Salute, soggetto attuatore incaricato dal Governo italiano per l’America’s Cup 2027, in collaborazione con il Comune di Napoli.

Il cantautore, nato e cresciuto al numero 55 di via Campi Flegrei – quel numero nella smorfia è “’a musica” – dal suo terrazzo di casa, dove oggi si scorgono gli hangar dei team della Coppa America che, uno dopo l’altro, stanno sorgendo, parla di Bagnoli. Figlio di un ex operaio dell’allora Italsider, Bennato guarda al futuro dell’area: “Mi immagino una Bagnoli sempre più bella. Come ho scritto nella mia canzone ‘La bella addormentata’, mi aspetto una Bagnoli che attende il bacio del principe per svegliarsi”. Poi si sofferma sulle tante iniziative sociali che, grazie all’impegno del Governo italiano nel progetto, porteranno il mare anche dove non c’è. Come i ragazzi del Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano, “che potranno fare sport e conoscere la vela e il mare. Lo sport è una scuola di vita”.

Bennato canterà inoltre l’inno ufficiale dell’America’s Cup 2027. “Mi hanno chiamato perché sono esperto in sigle. Soprattutto in quelle sportive, come ‘Un’estate italiana’ (Notti Magiche) per i Mondiali di calcio del 1990” composta con Giorgio Moroder e Gianna Nannini. “Sono partito proprio da due parole: America’s Cup. Mi auguro possa piacere a tutti”. E se notti magiche fu il sogno di un’estate italiana. Oggi Bennato ne insegue un altro: l’America’s Cup, con Napoli, Bagnoli e Nisida protagoniste di una nuova storia. Grazie allo sport.

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America's Cup Bennato L'isola che non c'è Napoli Bagnoli Nisida
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