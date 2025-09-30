circle x black
Cerca nel sito
 

Bernardeschi, lo sfogo: "Mi diedero del gay perché indossai una gonna"

Il calciatore ha parlato del tabù omosessualità nel mondo del calcio

Federico Bernardeschi - Fotogramma/ipa
Federico Bernardeschi - Fotogramma/ipa
30 settembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Federico Bernardeschi, ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, ha ripercorso un episodio risalente a dodici anni fa, agli inizi della sua carriera, quando decise di indossare una gonna, "un pantagonna", attirando su di sé critiche e commenti omofobi.

“Io dodici anni fa mi sono messo il pantagonna. E che problema c’è? Se a me mi piace, me la metto”, ha raccontato Bernardeschi, rivendicando con orgoglio la libertà di espressione.

L'ex juventino ha spiegato che, per quella scelta, fu etichettato come omosessuale: “Quante volte mi hanno detto che sono gay! E se fossi gay? Ma che cosa me ne frega? Secondo te non te lo dico? Che problema ci sarebbe? Anzi, ne andrei fiero”.

L'esterno del Bologna, ha ammesso che in quel momento, ancora alle prime armi con la pressione mediatica, la vicenda lo toccò particolarmente: “Arrivare nello spogliatoio della Fiorentina e leggere sui giornali ‘Si è messo la gonna’... in quel momento mi fece soffrire”. Ma oggi Bernardeschi rivendica la sua libertà con orgoglio: “La gente deve capire che in questo mondo ognuno deve essere libero di fare quel ca**o che vuole”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bernarderschi Gianluca Gazzoli federico bernardeschi
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, studenti entrano a Lettere e Fisica: cori per Gaza e Flotilla - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza