Berrettini-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta lo statunitense nei quarti dell'Atp 250 di Metz

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
06 novembre 2025 | 13.55
Redazione Adnkronos
Matteo Berrettini torna in campo a Metz. Oggi, giovedì 6 novembre, il tennista azzurro affronta l'americano Learner Tien, numero 38 del ranking, nei quarti di finale dell'Atp 250 francese. Berrettini è reduce dalla vittoria negli ottavi del torneo contro l'australiano Vukic, sconfitto in due set proprio come il francese Halys all'esordio. Tien invece ha superato un altro transalpino Blanchet prima di battere il tunisino Echargui agli ottavi.

Berrettini-Tien, orario e precedenti

La sfida tra Berrettini e Tien è in programma oggi, giovedì 11 novembre, intorno alle ore 18. Quello di Metz è il primo incontro in carriera tra i due tennisti.

Berrettini-Tien, dove vederla in tv

Berrettini-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

