circle x black
Cerca nel sito
 

US Open, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro sfida lo svizzero nel primo turno dello Slam americano

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2026 | 06.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Matteo Berrettini. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka - in diretta tv e streaming, in chiaro - nello Slam americano, l'ultimo della stagione. Berrettini arriva al match dopo l'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove si è arreso a Lehecka.

Berrettini-Wawrinka, orario e precedenti

La sfida tra Berrettini e Wawrinka è in programma oggi, lunedì 31 agosto, non prima delle ore 20. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.

Berrettini-Wawrinka, dove vederla in tv (in chiaro)

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
berrettini berrettini wawrinka berrettini oggi berrettini wawrinka oggi berrettini dove vederla tv berrettini wawrinka dove vederla tv berrettini orario
Vedi anche
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza