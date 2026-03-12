circle x black
Cerca nel sito
 

Bobo Vieri in ospedale, come sta dopo l'intervento al ginocchio

La foto condivisa sui social dall'ex attaccante

Bobo Vieri - Instagram
Bobo Vieri - Instagram
12 marzo 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bobo Vieri in ospedale. L'ex bomber ha pubblicato su Instagram uno scatto direttamente dal letto della clinica dopo essersi sottoposto a un'operazione al ginocchio.

"E anche questa è andata", ha scritto Vieri a corredo dell'immagine in cui appare con sorridente, con il camice e la mano alzata nel segno della vittoria.

Accanto a lui si vede anche un contenitore trasparente con un frammento di osso rimosso durante l'intervento. "Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!", ha spiegato l'ex attaccante che ora ha solo un obiettivo: "Pronto tra un mese per il prossimo torneo di padel". Un mese per recuperare le forze e poi pronto a tornare con la racchetta in mano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bobo vieri
Vedi anche
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza