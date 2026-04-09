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Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoblù ospitano gli inglesi nella sfida d'andata

Bernardeschi - Fotogramma/IPA
Bernardeschi - Fotogramma/IPA
09 aprile 2026 | 06.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 9 aprile, i rossoblù ospitano gli inglesi al Dall'Ara nella sfida d'andata dei quarti di finale. La squadra di Italiano ha superato la Roma nel turno precedente, mentre gli uomini di Emery arrivano dal successo contro il Lille negli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Bologna-Aston Villa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Aston Villa, in campo stasera alle 21:

Bologna (4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano

Aston Villa (4-2-3-1) Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Barkley; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins. All.: Emery

Bologna-Aston Villa, dove vederla

La partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Calcio (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
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Europa League Bologna Aston Villa Bologna oggi Bologna Europa League
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