La Fiorentina supera il Bologna al Dall'Ara per 1-2 nella 21esima giornata di Serie A, all'indomani della scomparsa del presidente viola Rocco Commisso, a cui la squadra ha tributato un omaggio in fase di riscaldamento con maglie bianche che sul dorso avevano "Rocco 1" e sul davanti un "Grazie Rocco". I gol della Fiorentina sono stati realizzati da Mandragora e Piccoli. Il Bologna ha accorciato le distanze con Fabbian. La vittoria consente alla formazione toscana di salire a 17 punti. Il Bologna rimane a quota 30.