circle x black
Cerca nel sito
 

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter

Diversi episodi da moviola nella semifinale di Riad

Bologna-Inter - Afp
Bologna-Inter - Afp
19 dicembre 2025 | 21.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegnato ai rossoblù grazie all'intervento del Var e uno revocato ai nerazzurri nella ripresa. Al 31' Bisseck cicca l'intervento su Castro e colpisce il pallone con la mano, l'arbitro Chiffi però lascia giocare. Al termine dell'azione il direttore di gara viene richiamato al monitor e assegna il penalty agli uomini di Italiano, poi trasformato da Orsolini per l'1-1.

Decisione inversa invece nella ripresa, con le proteste nerazzurre che si scatenano al 56'. Bonny entra in area rossoblù e va a contatto con Heggem. Chiffi, molto vicino, indica subito il dischetto, assegnando così calcio di rigore. Zielinski prende il pallone in mano, pronto a calciare, ma il direttore di gara viene richiamato dal Var.

All'on field review emerge che è Bonny il primo ad allargare la gamba, andando così a scontrarsi con il difensore del Bologna. Risultato, rigore revocato e rimessa dal fondo per il Bologna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
var bologna inter bologna inter calcio di rigore bologna inter supercoppa bologna inter oggi
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza