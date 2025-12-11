‘Bomber e mister Franco. Una partita ancora’, quando il calcio racconta la vita e lo sport

‘Bomber e mister Franco. Una partita ancora" è un libro scritto da Mimmo Cacciuni Angelone che parla delle dinamiche nello sport giovanile, analizzando il rapporto tra allenatore, genitori e giovani atleti attraverso la storia di una squadra di calcio. Ambientato in un paese immaginario vicino Roma chiamato Sama, il racconto segue le vicende della squadra Under 14, in particolare il giovane centravanti soprannominato "Bomber" e il suo allenatore, Mister Franco. La storia inizia nel novembre 2019, quando Mister Franco muore improvvisamente di infarto e Bomber, demotivato e ribelle, abbandona il calcio. Tra musica (Queen e in particolare “We Will Rock You”), dinamiche adolescenziali, rapporti tra generazioni (boomer, millennial, zoomer), ed emozioni familiari, il racconto enfatizza il valore della squadra come rete di supporto e crescita personale. Il libro, pubblicato da Lab Dfg è stato presentato oggi nella Sala Paolo Rossi della Figc, alla presenza dell’autore, e dei presidenti di Figc Gabriele Gravina e Fip Gianni Petrucci.

“Sono felice e onorato di poter ospitare nella sala Paolo Rossi la presentazione di questo libro, soprattutto perché, oltre al piacere di accogliere una richiesta non insistente ma molto accorata di Petrucci che ci teneva, ci accomuna questa sfera che ci permette di condividere emozioni straordinarie. Scrivere e leggere libri sullo sport aiuta a inviare messaggi fortissimi di una dimensione culturale. Sport e cultura sono un binomio molto stretto. Questo libro assume un fascino straordinario quando un padre racconta alcune vicende anche sportive che riguardano il figlio”, ha spiegato Gravina. Mentre Petrucci ha sottolineato come “questo libro è proprio per l’amore che c’è nel calcio”.

Poi l’autore ha raccontato la genesi del suo libro. “Mio figlio ha giocato tre anni a calcio, siamo una famiglia di ‘baskettari’, mia moglie è una ex nazionale, e il calcio è stata una scoperta. Ho iniziato a frequentare il Sabazia ed ho scoperto un mondo. Il mio è un resoconto che ho romanzato, raccontato, le emozioni. Il calcio è una cornice ma il quadro è uno sport di squadra. Ne è nata una storia che mette in mezzo le emozioni, partite vinte e giocare, lo sport. Per me oggi si chiude un cerchio aperto 30 anni fa grazie a un libro che è un racconto che aspira a diventare un romanzo. È un dialogo tra generazioni ed è per quello che mi è piaciuto scriverlo”, ha concluso Mimmo Cacciuni Angelone.