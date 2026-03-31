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Buonfiglio: "Bosnia-Italia? Mi meraviglio che si consenta di giocare in stadi così"

Anche il presidente del Coni ha commentato le condizioni dell'impianto che stasera ospiterà gli Azzurri nello spareggio per il Mondiale

Luciano Buonfiglio - Fotogramma/IPA
Luciano Buonfiglio - Fotogramma/IPA
31 marzo 2026 | 13.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Andiamo a vedere questa partita che sicuramente si svolge in un teatro non molto confortevole. Mi meraviglio che la federazione internazionale (l'Uefa) consenta di giocare in questi stadi". Sono le parole del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, intercettato sul volo che lo ha portato a Belgrado e da lì in Bosnia, dove stasera assisterà dal vivo allo spareggio per il Mondiale tra Italia e Bosnia nello stadio Bilino Polje di Zenica, criticato per le sue condizioni.

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Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha parlato del clima che attenderà gli azzurri a Zenica: "Secondo me ci serve per entrare in campo ancora più determinati perché quando bisogna guadagnarsi il posto ai Mondiali non bisogna aver paura di nulla e quindi ho molta fiducia".

Buonfiglio: "Concentrati per andare ai Mondiali"

"Dobbiamo solamente fare quello che sappiamo fare nel modo migliore possibile", ha aggiunto Buonfiglio, che ha poi rivolto un messaggio al ct Rino Gattuso e ai giocatori: "Il messaggio da ex atleta, non da presidente del Coni, è essere concentrati dal primo secondo fino al novantaseiesimo".

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Italia Bosnia Bosnia Italia Mondiali spareggio Italia
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