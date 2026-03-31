Gli azzurri volano a Zenica per la finale dei playoff per il Mondiale 2026
L'Italia scende in campo nella finale dei playoff per il Mondiale 2026. Oggi, martedì 31 marzo, gli azzurri sfidano la Bosnia - in diretta tv e streaming - a Zenica nell'ultimo atto degli spareggi, per conquistare un posto nella fase finale della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada.
La Nazionale del ct Gennaro Gattuso ha battuto per 2-0 in semifinale l'Irlanda del Nord, grazie alle reti di Tonali e Kean, mentre la Bosnia ha superato ai calci di rigore il Galles a Cardiff, dopo l'1-1 con cui si erano conclusi tempi regolamentari e supplementari.
La finale dei playoff per il Mondiale 2026 tra Bosnia e Italia è in programma oggi, martedì 31 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:
Bosnia (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso
Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai Uno. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di RaiPlay.