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Bosnia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Gli azzurri volano a Zenica per la finale dei playoff per il Mondiale 2026

Sandro Tonali - Afp
Sandro Tonali - Afp
31 marzo 2026 | 06.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia scende in campo nella finale dei playoff per il Mondiale 2026. Oggi, martedì 31 marzo, gli azzurri sfidano la Bosnia - in diretta tv e streaming - a Zenica nell'ultimo atto degli spareggi, per conquistare un posto nella fase finale della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada.

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La Nazionale del ct Gennaro Gattuso ha battuto per 2-0 in semifinale l'Irlanda del Nord, grazie alle reti di Tonali e Kean, mentre la Bosnia ha superato ai calci di rigore il Galles a Cardiff, dopo l'1-1 con cui si erano conclusi tempi regolamentari e supplementari.

Bosnia-Italia, orario e probabili formazioni

La finale dei playoff per il Mondiale 2026 tra Bosnia e Italia è in programma oggi, martedì 31 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Bosnia (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso

Bosnia-Italia, dove vederla in tv (in chiaro)

Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai Uno. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di RaiPlay.

Riproduzione riservata
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