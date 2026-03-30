circle x black
Cerca nel sito
 

Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin

La 25enne trovata morta nel febbraio dello scorso anno in casa del compagno Giacomo Celluprica alla Giustiniana

Giacomo Celluprica
Giacomo Celluprica
30 marzo 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La procura di Roma indaga per maltrattamenti ai danni Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nel febbraio dello scorso anno in casa del compagno Giacomo Celluprica alla Giustiniana. Il 35enne, subito dopo i fatti, aveva riferito di aver assunto droga con Camilla e di essersi poi profondamente addormentato fino a quando, al risveglio, ha trovato la ragazza inerte accanto a lui e ha chiamato i soccorsi. Dall’autopsia non erano emersi segni di traumi esterni o violenza e gli esami avevano confermato la morte della giovane per arresto cardiaco.

CTA

Nel corso dell’indagine condotte dai pm capitolini sarebbero emersi però elementi, riferiti al periodo precedente alla morte della ragazza, che hanno portato adesso a ipotizzare l’accusa di maltrattamenti. Celluprica, nella cui abitazione i poliziotti avevano trovato diversi flaconi di metadone, è stato assolto lo scorso maggio dall’accusa di detenzione ai fini di cessione di stupefacenti.

Per la morte della 25enne, la cui famiglia è assistita dagli avvocati Enrico Modica ed Elisa Scaroina, è indagata, con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato, la pusher che avrebbe venduto la droga alla coppia, rintracciata nel corso delle indagini attraverso l’analisi dei cellulari. (di Daniele Dell'Aglio)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
overdose maltrattamenti indagine procura Roma
Vedi anche
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza