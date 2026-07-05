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Brasile-Norvegia, gol annullato e rigore sbagliato: avvio a tutto gas

Cancellata la rete di Berg, poi Bruno Guimaraes sbaglia dal dischetto

Nyland - (Fotogramma)
Nyland - (Fotogramma)
05 luglio 2026 | 22.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Subito un gol annullato per fuorigioco e poi un rigore assegnato dal Var e sbagliato. Il match Brasile-Norvegia, negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, regala un avvio scoppiettante a New York. La Norvegia va in gol dopo 100 secondi con Berg, che arriva a rimorchio e piazza il pallone all'incrocio con un destro perfetto. Tutto inutile, però. Sorloth, autore dell'assist dopo la fuga sulla fascia destra, scatta in posizione di fuorigioco.

Lo 0-0 resiste anche al 14', quando viene assegnato il rigore al Brasile per il fallo di Ajer su Cunha: la scivolata del difensore è in ritardo, fallo netto che l'arbitro non ravvisa. Serve il richiamo del Var e l'esame delle immagini per decretare il penalty. Bruno Guimaraes va sul dischetto e calcia alla propria destra: Nyland intuisce e respinge.

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brasile norvegia mondiali 2026
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