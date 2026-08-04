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Brock Lesnar si ritira, la leggenda del wrestling chiude la carriera

A 49 anni arriva lo stop definitivo: "Ho chiuso"

Brock Lesnar
Brock Lesnar
05 agosto 2026 | 01.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brock Lesnar si ritira. La 49enne stella del wrestling WWE annuncia la fine della carriera: non salirà più sul ring. Lesnar ha ufficializzato la decisione intervenendo al Pat McAfee Show: l'apparizione a WWE SummerSlam di sabato scorso è stata l'ultima. "Sono qui per far sapere al mondo che mi sono ritirato. Sabato è stato un giorno emozionante per me, è stato strano. Quando Oba Femi mi ha battuto a WrestleMania mi sono detto 'non posso più farlo, ho chiuso'. Ma il lavoro chiamava e io avevo ancora un po' di benzina. Sabato" però "ho chiuso: per Brock Lesner è finita".

Lesnar è stato un 'fenomeno' per tutta la carriera. Si è dedicato al wrestling sin dall'high school, laureandosi campione Ncaa al college con l'University of Minnesota nel 2000. Quindi, lo sbarco nel mondo del wrestling professionistico e l'exploit giù nel 2002 - al secondo anno nel roster WWE - con la conquista del primo titolo mondiale (saranno 10 in totale) contro Dwayne 'The Rock' Johnson. In un quarto di secolo, Lesnar ha vinto 2 Royal Rumble (2003 e 2022), il King of the Ring tournament (2002) e un Money in the Bank ladder match (2019). Nel 2014, ha scritto una pagina 'storica' per la WWE infliggendo la prima sconfitta a Undertaker a Wrestlemania e interrompendo una striscia di 21 vittorie di fila dell'altro totem.

Nel curriculum di Lesnar c'è anche una breve parentesi nella Nfl nel 2004, con la maglia dei Minnesota Vikings, e un''escursione' strepitosa nell'UFC. Nel 2007 è passato dal ring alla gabbia conquistando il titolo mondiale dei pesi massimi nel 2008. L'avventura nella UFC si è chiusa nel 2015 con il successivo ritorno alla WWE.

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