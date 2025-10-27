circle x black
Cerca nel sito
 

Bublik, nervi tesi a Parigi: batte Popyrin e non gli stringe la mano - Video

Il tennista kazako ha superato il primo turno del Masters 1000 francese

Alexander Bublik - Ipa/Fotogramma
Alexander Bublik - Ipa/Fotogramma
27 ottobre 2025 | 19.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nervi tesi a Parigi. Oggi, lunedì 27 ottobre, è iniziato il Masters 1000 francese che ha vinto la vittoria all'esordio di Alexander Bublik, numero 16 del mondo reduce dall'eliminazione ai quarti di Vienna per mano di Jannik Sinner. Il tennista kazako ha battuto l'australiano Alexei Poporyn nel primo turno del torneo, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4, 6-3, ma senza stringere la mano all'avversario.

Succede tutto al termine del match, quando, dopo aver trasformato il match point, Bublik si dirige verso il giudice di sedia per stringergli la mano e torna alla propria panchina, 'dimenticandosi' di salutare Popyrin. Non si tratta di un errore però, tanto che nemmeno l'australiano fa un passo verso l'avversario per salutarlo.

Sebbene non sia chiaro il motivo, è probabile che il non saluto tra i due sia dovuto a una palla break trasformata da Popyrin con l'aiuto del nastro, punto dopo il quale l'australiano non ha chiesto scusa a Bublik, come vorrebbe il bon ton del tennis, ma si è limitato a esultare verso il proprio angolo. Le ruggini tra i due però vanno ancora indietro nel tempo.

Durante lo scorso Masters 1000 di Madrid infatti Popyrin si era lamentato apertamente dell'atteggiamento in campo di Bublik, che lo aveva battuto al secondo turno mettendo in scena il 'solito' show. Comportamenti che, evidentemente, non sono piaciuti all'australiano.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bublik bublik parigi bublik popyrin bublik popyrin stretta mano video
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza