circle x black
Cerca nel sito
 

Buonfiglio: "Mattarella sarà a Napoli per l'esordio degli azzurri ad Eurovolley"

Il Capo dello Stato sarà a Piazza del Plebiscito il 10 settembre

Sergio Mattarella - Ipa/Fotogramma
Sergio Mattarella - Ipa/Fotogramma
08 luglio 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quando siamo andati al Quirinale con la pallavolo, io e Manfredi abbiamo invitato il Presidente della Repubblica a venire a vedere gli Europei maschili di volley. Oggi ho ricevuto una telefonata dai suoi uffici e posso annunciare che Mattarella sarà a piazza del Plebiscito a Napoli il 10 settembre per la gara inaugurale Italia-Svezia". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio alla presentazione degli europei maschili di volley.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pallavolo Europeo Volley mattarella buonfiglio napoli
Vedi anche
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Ankara, summit Nato 'dirottato' da Trump - Videonews dal nostro inviato
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza