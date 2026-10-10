Il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara Sprint in Indonesia
Polemiche su Marc Marquez dopo la gara Sprint del Gran Premio d'Indonesia. Oggi, sabato 10 ottobre, il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara corta precedendo Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio. Marquez si è preso così, grazie al quarto posto di Martin, la testa del Mondiale, ma nel post gara a tenere banco è l'incidente che in partenza ha riguardato Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, che partiva dalla pole position.
Alla base della caduta dei due c'è proprio la veemente partenza di Marquez, che scattava dalla seconda fila e lascia subito andare l'acceleratore prendendosi la scia di Bezzecchi e Martin. L'ingresso della Ducati alla prima staccata porta Di Giannantonio a frenare, con la moto dello spagnolo che urta la sua VR46.
Ma l'ingresso di Marquez ha portato Bezzecchi ad allargarsi e la sua traiettoria si è scontrata con quella di Fernandez. Il pilota dell'Aprilia scivola e centra in pieno lo spagnolo, con entrambi costretti a lasciare la gara alla prima curva. Tante le polemiche intorno a Marquez, autore di una manovra regolare ma al limite, che ha provocato di fatto l'incidente.