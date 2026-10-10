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Marquez accelera, Bezzecchi e Fernandez cadono: cos'è successo in partenza in MotoGp

Il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara Sprint in Indonesia

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
10 ottobre 2026 | 09.56
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Polemiche su Marc Marquez dopo la gara Sprint del Gran Premio d'Indonesia. Oggi, sabato 10 ottobre, il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara corta precedendo Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio. Marquez si è preso così, grazie al quarto posto di Martin, la testa del Mondiale, ma nel post gara a tenere banco è l'incidente che in partenza ha riguardato Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, che partiva dalla pole position.

Alla base della caduta dei due c'è proprio la veemente partenza di Marquez, che scattava dalla seconda fila e lascia subito andare l'acceleratore prendendosi la scia di Bezzecchi e Martin. L'ingresso della Ducati alla prima staccata porta Di Giannantonio a frenare, con la moto dello spagnolo che urta la sua VR46.

Ma l'ingresso di Marquez ha portato Bezzecchi ad allargarsi e la sua traiettoria si è scontrata con quella di Fernandez. Il pilota dell'Aprilia scivola e centra in pieno lo spagnolo, con entrambi costretti a lasciare la gara alla prima curva. Tante le polemiche intorno a Marquez, autore di una manovra regolare ma al limite, che ha provocato di fatto l'incidente.

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motogp caduta bezzecchi gara sprint motogp
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