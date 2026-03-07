circle x black
Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma in zona Champions

I lombardi non si fermano più, volano al quarto posto e adesso sognano in grande

Il gol di Baturina - Fotogramma/IPA
Il gol di Baturina - Fotogramma/IPA
07 marzo 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
Il Como non si ferma più e adesso sogna in grande. Oggi, sabato 7 marzo, la squadra di Cesc Fabregas ha battuto 2-1 il Cagliari all'Unipol Domus, in uno degli anticipi della 28esima giornata di Serie A. A decidere la sfida, i gol di Baturina al 14' e Da Cunha al 76', con il momentaneo pari dei padroni di casa che porta la firma di Sebastiano Esposito al 56'. In classifica i lombardi agganciano al quarto posto (che varrebbe la Champions League) la Roma con 51 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 30 in tredicesima posizione insieme al Torino.

